القضاء على ستة إرهابيين من تنظيم “داعش” في إنغوشيا

موسكو- سانا

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب القضاء على 6 إرهابيين من تنظيم “داعش” خلال عملية أمنية بمدينة كارابولاك في جمهورية إنغوشيا الروسية.

وذكرت اللجنة في بيان لها وفقاً لوكالة سبوتنيك “أنه خلال عملية قام بها مقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إنغوشيا تم تحييد 6 مجرمين حاصرتهم القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي داخل بناية سكنية في مدينة كارابولاك”.

وأوضحت اللجنة أن هويات المجرمين حُددت مسبقاً ووفقاً للبيانات المتاحة فهم من تنظيم “داعش” الإرهابي، وكانوا ضالعين في عدد من الجرائم الإرهابية، بينها هجوم على نقطة لشرطة المرور وقتل 3 شرطيين في آذار الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أنه خلال تفتيش موقع الاشتباك عُثر على أسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية وعبوة ناسفة، ويجري حالياً تنفيذ أنشطة البحث العملياتي وإجراء التحقيقات اللازمة.