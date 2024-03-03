رئيس “مجلس اللاذقية”: العبرة ليست بعدد صفحات تقرير المكتب التنفيذي وإنما بالمضمون

اللاذقية – مروان حويجة

أفرد مجلس محافظة اللاذقية في اجتماع دورته العادية الثانية حيّزاً من مناقشاته لتقييم واقع عمل المكتب التنفيذي بما يخدم تطوير الأداء.

وأشار رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أنّ مجلس المحافظة يحرص كل الحرص على مناقشة كل ما يدعم أداء دوره وواجبه والحوار بكل شفافية وموضوعية، ولهذا فإنّ المجال متاح لجميع أعضاء المجلس لتقديم كل موضوع وأية ملاحظة يرونها جديرة بالاهتمام والمعالجة وتصويب العمل، موضحاً أن تقرير عضو المكتب التنفيذي تكون الأولوية فيه لتقييم قطاعه دون الاقتصار على تقارير واردة من المؤسسات، وهذا يسهّل كثيراً على المجلس الوقوف على واقع عمل وأداء كل مؤسسة، ودون التدخل في تفاصيل عمل إدارة المؤسسة، وإنما الاهتمام بتأثير نتائج عملها.

ولفت رئيس المجلس إلى أنّه ليست العبرة في عدد صفحات تقرير المكتب التنفيذي، وإنما في القضايا الضرورية المطروحة، وضرورة تضمين رؤية عضو المكتب بشأنها والمعالجة المنفّذة.

وقدّم أعضاء المجلس مداخلات حول أولويات وأسس اعتماد خطة الطرق المقترحة للتنفيذ خلال ٢٠٢٤، وضرورة لحظ أولوية الطرق المقترحة من أعضاء المجلس، والمناطق الأكثر حاجة لهذه الطرق ولاسيما البعيدة، واقتراح إعادة النظر في موضوع التعامل مع الخدمات الأساسية بالنسبة للأبنية المخالفة خارج التنظيم، وإعادة النظر بطريقة إعداد تقرير المكتب التنفيذي ومضمونه، والتركيز على القضايا والمحاور الأساسية التي تعكس واقع أداء كل قطاع ومديرية من خلال عضو المكتب التنفيذي المختص، والابتعاد عن التفاصيل الإنشائية غير الضرورية، والتركيز على تقييم الإدارة والأداء، وأسس وموجبات دعوة المديرين المعنيين إلى المجلس، وتفعيل مشاركة ممثلي المجتمع المحلي من نقابات ومنظمات في جلسات مجلس المحافظة، ومتابعة إبرام عقود التنظيف في المشافي والمواءمة في القيمة بينها، وأيضاً خدمات الصهاريج والمقطورات للبلديات والحدائق، وتحقيق العدالة في خطة الطرق بين المناطق.

وقدّم أعضاء المكتب التنفيذي عرضاً عن الخطة المنفذة في قطاعاتهم والقضايا التي تمّت متابعتها مع المديريات والمؤسسات المعنية، ومتابعتهم لمقترحات الأعضاء وتنظيم المراسلات المطلوبة إلى الجهات المعنية بالإجابة والمعالجة.