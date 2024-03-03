موسكو- باريس -وكالات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين والممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي خلال مباحثاتهما في موسكو أن الإنذارات وصيغ الحوار المروجة من الغرب ونظام كييف تضر بآفاق حل الأزمة الأوكرانية، وشددا على استحالة حلها دون روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، وأكدا أن أي مناقشة لتسوية سياسية ودبلوماسية مستحيلة دون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها الأمنية”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه “تم التأكيد خلال المباحثات أن الإنذارات النهائية الموجهة لروسيا وصيغ الحوار التي روج لها نظام كييف والغرب لا تؤدي إلا إلى الإضرار بآفاق التسوية ولا يمكن أن تكون بمثابة أساس لها”، ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس تم في أجواء ودية وثقة تقليدية متأصلة في العلاقات الروسية الصينية.

وبدأت الجولة الثانية التي يقوم بها الممثل الصيني الخاص بهدف إيجاد سبل لحل للأزمة في أوكرانيا أمس، التي تشمل إضافة إلى روسيا مقر الاتحاد الأوروبي وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

ميدانياً، أسقطت الدفاعات الجوية الليلة الماضية 38 مسيرة أوكرانية استهدفت أراضي القرم الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أنه “تم إحباط محاولة للنظام الأوكراني تنفيذ هجمات إرهابية ليلاً بطائرات دون طيار استهدفت الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية 38 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم الروسية”.

وفي سياق آخر استولت القوات الروسية أثناء الهجوم على مدينة أفدييفكا على آليات عسكرية غربية، بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز إم 113 من حرب فيتنام، إضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداماً في الجيش الأمريكي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام سلمتها واشنطن للنظام الأوكراني في إطار دعمها المستمر له، كما عثرت القوات الروسية على مدرعة بريطانية .

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمكن قواتها من صد هجمات قوات نظام كييف على محاور كوبيانسك ودونتيسك وجنوبها و أفدييفكا والقضاء على أكثر من 1025عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط 143 مسيرة أوكرانية وصاروخين من نوع “هيمارس”على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

إلى ذلك، تظاهرت حشود من الفرنسيين في العاصمة باريس، رفضاً لإرسال قوات من دول الغرب إلى أوكرانيا.

وقال فلوريان فيليب زعيم “حزب الوطنيين” الذي نظم المظاهرة في تصريح لوكالة تاس: “جئنا لنقول إننا لا نوافق على تصعيد الصراع في أوكرانيا، وإنه يتعين على المشرعين أن يطالبوا بمناقشة هذه القضية في البرلمان وطرحها للتصويت على النحو المنصوص عليه في الدستور الفرنسي”.

وأضاف: “أحد أهدافنا هو انسحاب فرنسا من حلف شمال الأطلسي، هذا التحالف يدفعنا باستمرار نحو الحرب ويبحث عن أعداء”، مضيفاً: إن الاتحاد الأوروبي يحذو حذوه.

ومزق المتظاهرون أعلام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ولوحوا بالأعلام الفرنسية بدلاً من ذلك وحملوا لافتات كتب عليها “لسنا على استعداد للموت من أجل أوكرانيا” و”دعونا نتوقف عن ضخ الأسلحة إلى كييف” و”من أجل حل سلمي في أوكرانيا”.

وطالب المتظاهرون كذلك بانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي والتوقف عن كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي.