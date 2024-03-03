الصين تندد بتصريحات سفير الفلبين لدى واشنطن بشأن البحر الجنوبي

بكين – سانا

نددت السفارة الصينية لدى الفلبين بشدة بالتصريحات التي أطلقها السفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز ضد الصين ووصفتها بأنها تتجاهل الحقائق الأساسية.

وكان روموالديز أشار يوم الأربعاء الماضي إلى أنه بينما تعتبر الولايات المتحدة قضية بحر الصين الجنوبي والصراع المحتمل في تايوان “مخاوف جدية”، فإنه يعتقد أن نقطة الاشتعال الحقيقية هي بحر الفلبين الغربي بالنظر إلى كل هذه المناوشات التي تحدث هناك.

ونقلت وكالة رويترز عن السفارة قولها في بيان: إن هذه التصريحات “أثارت بشكل متعمد قضية بحر الصين الجنوبي، وأثارت تكهنات وتشويهات ماكرة ضد الصين”، مشددة على أن “إثارة المشكلات لن تعرقل فقط مساعي حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي، بل على العكس ستعقد الوضع الإقليمي وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين”.

وحثت السفارة روموالديز على التوقف عن نشر “نظرية التهديد الصيني وجنون الاضطهاد” والامتناع عن التحدث باسم دول أخرى.