الصين تأمل في تحسّن العلاقات مع أمريكا بغضّ النظر عن رئيسها المقبل

أعربت الصين عن أملها في أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الشخصية التي ستفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ووفقاً لـ: “أ ف ب” قال الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول هذا الاقتراع: “لقد ذكرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهي شأن داخلي للولايات المتحدة”، مضيفاً: “بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالاتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أميركية مستقرة وسليمة ومستدامة”، موضحاً أن “تحقيق الاستقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتحسينها قضية يتابعها الجميع عن كثب ويأمل حصولها”.

وفي شأنٍ آخر دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ جميع الأطراف إلى تفادي مزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد التسجيل الذي نشرته روسيا لضباط ألمان كبار بحثوا كيفية ضرب جسر القرم الروسي، وبقاء برلين خارج الشبهة.

وقالت نينغ: إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، حيث تأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتسوية السياسية، وأن تساهم بشكل مشترك في تهدئة الوضع.

وأعربت نينغ عن أمل بكين في أن تبذل جميع الأطراف جهوداً لإيجاد حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار.