اللاذقية – مروان حويجة

أقام قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة تشرين، احتفالية “اليوم العربي للغة العربية” على مدرج النادي السينمائي في الجامعة، تحت عنوان: “العربية بين الشعر والموسيقا”، وتأتي هذه الاحتفالية كما بيّن الدكتور بسام حسن تعبيراً عن الفخر بلغتنا لغة الثقافة والعلم والفن.

وذكر الدكتور زكوان العبدو أستاذ النقد العربي الحديث في قسم اللغة العربية بكلية الآداب أنّ الفعاليّة فنيّة ثقافية مستوحاة من شعار “اليوم العربي للغة العربية” الذي أطلقته الـ”يونيسكو”: “العربية لغة الشعر والفنون”، موضحاً أنّ اللغة العربية لغة الشعر والمشاعر، ولموسيقا الشعر العربي خصوصيتها، وعلاقتها بالموسيقا علاقة تلاقح وانسجام، فالموسيقا بوصفها أم اللغات، تتعانق مع العربية التي تمدها بمادتها اللفظية الزاخرة بالمفردات، والمعاني، والدلالات، وبهذا، فإن التكامل الفنٌي بين الشعر والموسيقا، يقدّم فضاء غنياً بالجمال والألق.

وبيّن العبدو أنّه تمّ اختيار نماذج في الاحتفالية من أشكال القصيدة العمودية التقليدية ومن ثم الانتقال إلى فنّ المعارضة الشعرية، ثم إلى البيت المجزوء، ومن ثمّ إلى تشكيل البحور والموشّحات، وصولاً إلى قصيدة التفعيلة وانتهاء بقصيدة النثر،

وقدّم الدكتور العبدو قراءة في مراحل تطور موسيقا الشعر العربي وموسيقا الشعر، وعلاقة الشعر والموسيقا، والنماذح الشعرية المعروفة، والقصائد المغنّاة التي غناها كبار المطربين والمطربات مع أمثلة غنائية عن كل نمط شعري بدءاً من القصيدة العمودية.

وفي كملته، أشار الدكتور عدنان أحمد رئيس قسم اللغة العربية إلى أنّ الاحتفالية تهدف إلى لفت الانتباه إلى اللغة العربية في ظلّ تطورات العصر التي تحاول التقليل من شأنها لغايات سياسية, إلى جانب الكشف عن مزايا لغتنا الأصيلة وتعبيراً عن حبنا واحترامنا لها، مؤكداً ضرورة تسليط الضوء على مزايا اللغة العربية وإغنائها بكل أنواع الإبداع لكونها رمزاً للهوية والانتماء والأخلاق ومصدر فخر واعتزاز.

وتحدثت الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الجامعة عن أهمية الفعالية، مؤكدة أنّ اللغة العربية ركن أساس من أركان التنوع الثقافي للبشرية، ما يستدعي رعايتها وحمايتها في ظل المحاولات الرامية إلى طمس الهويّات وتهميشها.

وتخلل الحفل فقرات شعرية ـ موسيقية قُدمت بإشراف الموسيقي غزوان العبدو، وأداء الغناء للطالبة جودي شاهين، ومرافقة زين العبدو طالب في كلية الطب، والطالبة كنانة محمود طالب في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية، على الراب أحمد حاطوم.

كما تضمّنت الاحتفالية تكريماً للدكتور عبد الكريم يعقوب أحد القامات العلمية من قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

بدورهم، أوضح طلبة أنهم يعبّرون من خلال موسيقاهم وأغانيهم عن عمق العلاقة التي تربط اللغة العربية بالموسيقا وبالشعر وبالفنون، ما يجعل منها لغة متجددة ومتطورة وحيويّة.