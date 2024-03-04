قاسم يتوعّد العدو الصهيوني في حال ارتكب أي حماقة بحق لبنان 

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم أن هزيمة العدو الصهيوني ستكون مدوية إذا ارتكب أي حماقة بحق لبنان وأرضه وشعبه.

وقال الشيخ قاسم في كلمة خلال مؤتمر ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في بيروت اليوم: إن أميركا تريد السيطرة على منطقتنا وإعادة صياغتها بطريقة تمنع مواجهتها، مشدّداً على أنه لولا الدعم الأميركي للعدو الصهيوني لما استطاع الاستمرار في العدوان على غزة.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن العدوان على غزة هو عدوان أميركي أولاً بهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وهو ليس رد فعل على “طوفان الأقصى”، بل عمل منهجي منظم لإعدام الحياة في غزة، ورسالة لكل العالم بأنه لا يمكن أن تكون هناك مقاومة في وجه الاحتلال.

وشدّد قاسم على أن المقاومة في لبنان لديها منطلقات لدعم فلسطين، المنطلق الأول هو الواجب الإنساني والأخلاقي، والثاني هو وجود مصلحة حقيقية مباشرة للبنان ولكل دول المنطقة كي لا يتوسع الكيان الإسرائيلي وينتهك أراضينا وحقوقنا.

إلى ذلك استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية قوة للعدو الإسرائيلي بالصواريخ أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية، وحققت إصابات مباشرة.