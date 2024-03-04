قروض “زراعي حماة” تتخطى الـ6.5 مليار ليرة

حماة- منير الأحمد

يواصل فرع المصرف الزراعي التعاوني في حماة منح القروض بكل أنواعها، حسب جدول الاحتياج ونظام العمليات المعمول به في المصرف، وذلك لتمويل العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

مدير الفرع محي الدين راجح بيّن في تصريح لـ”البعث” أن قيمة القروض الممنوحة للفلاحين بلغت منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 6 مليارات و700 مليون ليرة سورية لمختلف الغايات الزراعية وفق آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة للقطاعين التعاوني والخاص، وشملت قروض تمويل مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد، وشراء جرارات زراعية وملحقاتها وعزاقات، وشراء أبقار ومداجن ومعاصر الزيتون، وقروض التحول إلى الري الحديث والتحول إلى الطاقة الكهربائية وقروض الطاقات المتجدّدة، علماً أن هناك إقبالاً كبيراً عليها.

وأكد مدير الفرع أن المصرف يواصل حالياً توزيع وبيع الدفعة الثانية من السماد الآزوتي على مزارعي القمح وبنسبة 80 بالمئة من استحقاقات الفلاحين من الأسمدة الآزوتية، مشيراً إلى تمديد تسليم الدفعة الثانية حتى نهاية شهر آذار الجاري، وأيضاً تمّ تمديد استلام مخصّصات محاصيل البطاطا الربيعية والأشجار المثمرة لغاية شهر نيسان القادم، علماً أن مستودعات المصرف مليئة بالأسمدة ولكافة الأنواع، حيث بلغ إجمالي كميات سماد السوبر الفوسفات المباعة للمزارعين خلال الدفعتين الأولى والثانية 560 طناً، فيما وصلت كميات السماد الآزوتي “يوريا ونترات” المباعة خلال الدفعتين الأولى والثانية نحو 3712 طناً، وذلك وفق جدول الاحتياج والتنظيم الزراعي، مع العلم أن الأرصدة الموجودة في المستودعات حالياً من سماد سوبر فوسفات 88 طناً، و3030 طناً من سماد اليوريا، و383 طناً من نترات الأمونيوم.

ودعا مدير الفرع إلى ضرورة تغيير جدول الاحتياج، بما يتناسب والأسعار الحالية والسوق، خاصة وأن هناك تفاوتاً بأسعار الثروة الحيوانية وجدول الاحتياج، فعلى سبيل المثال سعر رأس البقر في السوق المحلية نحو 50 مليوناً أما في جدول الاحتياج فيتمّ تمويل الرأس البقر بـ5 ملايين و200 ألف ليرة، وهذا الأمر مربك للمربي، لأن الفرق السعري كبير بين جدول الاحتياج للرأس وبين السوق المحلية.

يُشار إلى أن قيمة القروض التي منحها المصرف العام الماضي لكافة الغايات والآجال بلغت 25 مليار ليرة، فيما بلغ إجمالي التحصيلات 13 مليار ليرة.

والجدير بالذكر أن التحصيلات المالية التي حققها المصرف تجاوزت منذ بداية العام الجاري المليار و200 مليون ليرة.