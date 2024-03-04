كرة خطاب تطمح بالصعود للدوري الممتاز

حماة- منير الأحمد

استطاع فريق خطاب تحقيق نتائج لافتة خلال مباريات الدور الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليتصدّر مجموعته ويتأهل للدور الثاني الذي افتتحه بالفوز على جاره النواعير، وتكبر بذلك آمال جماهيره بتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

مدرّب الفريق ياسر البني كشف لـ”البعث” عن وجود خطة مدروسة للتجهيز لمباريات دوري الدرجة الأولى، وكان هدف الخطة هو التأهل للدوري الممتاز، حيث تعاقد النادي مع لاعبين مميزين وأغلبهم لاعبو درجة ممتازة، أمثال فهد الدالي وبلال حديد وحمزة الحمش وطريف الزبدي وحسن جزار، لتبدأ الفترة التحضيرية بتمارين مكثفة تخللتها مباريات ودية للوقوف على حالة الفريق من الناحية البدنية والفنية، مضيفاً: في الدوري وقعنا ضمن مجموعة قوية وصعبة للغاية، حيث لعبنا 12 مباراة فزنا بتسع مباريات وتعادلنا بثلاث وتصدّرنا المجموعة برصيد 30 نقطة دون أي خسارة، وكل الفنيين والنقاد أثنوا على فريق خطاب وتوقعوا أن يكون رقماً صعباً في المرحلة الثانية، وكانت البداية مع فريق النواعير وتمكنا بجدارة واستحقاق من الفوز وكسب النقاط كاملة بعد تسيّد كاملٍ لمجريات المباراة من الباب إلى المحراب وإهدار العديد من الفرص المحققة.

وأشار البني إلى أن التفكير منصبّ على المباراة القادمة مع فريق الهلال يوم غدٍ في دمشق كونها في مواجهة فريق محترم يملك عناصر ممتازة، كما أقصى فريق الكرامة من بطولة كأس الجمهورية لكن في الوقت نفسه لا يوجد كبير في كرة القدم.

وحول نتائج الفريق الجيدة كشف البني أن مسيرة الفريق في المباريات الودية والدوري حتى الآن كانت جيدة جداً، وذلك لوجود استقرار مادي وإداري في النادي، فالإدارة الحالية متفهمة جداً وتلبي كافة الطلبات.