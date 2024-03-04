كنعاني: الاجتماع الطارئ لـ”التعاون الإسلامي” فرصة للتحرك ضدّ “إسرائيل”
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن الكيان الصهيوني ورعاته يسعون لتأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدّداً على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية استمرار هذا العدوان الوحشي على غزة.
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن الاجتماع الثاني الطارئ بشأن فلسطين لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية يوم غد في جدة سيكون فرصة لتحرك حاسم ضد “إسرائيل”، لافتاً إلى أنه سيشهد تحركاً فعالاً وحاسماً من جانب دول المنظمة لوقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف: إن الأولوية الآن هي إنهاء الحرب والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإعادة فتح معابر دخول المساعدات الإنسانية ومنع تهجير أهل القطاع.
وبناء على نتائج فرز الأصوات في طهران دخل 14 شخصاً بشكل مباشر بحصولهم على نصاب الأصوات إلى مجلس الشورى الإسلامي، كما توجه 32 شخصاً إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
ومن بين الأسماء التي حصلت على النصاب في انتخابات طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي محمد باقر قاليباف.
وحسب قانون انتخابات البرلمان، يجب أن يفوز كل مرشح بما لا يقل عن 20 بالمئة من الأصوات الصحيحة في المرحلة الأولى من الانتخابات، ولكن في 21 دائرة انتخابية لم يتمكن المرشحون من الحصول على هذا العدد من الأصوات، وفي هذه الدوائر تم نقل الانتخابات إلى الجولة الثانية.
ومن المحتمل أن تجرى الانتخابات في الجولة الثانية في شهر أيار المقبل لحسم هذه الدوائر.
وأقيمت انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة يوم الـ 1 من آذار 2024 وباشرت اللجان المختصة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عمليات الاقتراع.