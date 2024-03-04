كنعاني: الاجتماع الطارئ لـ”التعاون الإسلامي” فرصة للتحرك ضدّ “إسرائيل”

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن الكيان الصهيوني ورعاته يسعون لتأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدّداً على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية استمرار هذا العدوان الوحشي على غزة.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن الاجتماع الثاني الطارئ بشأن فلسطين لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية يوم غد في جدة سيكون فرصة لتحرك حاسم ضد “إسرائيل”، لافتاً إلى أنه سيشهد تحركاً فعالاً وحاسماً من جانب دول المنظمة لوقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف: إن الأولوية الآن هي إنهاء الحرب والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإعادة فتح معابر دخول المساعدات الإنسانية ومنع تهجير أهل القطاع.