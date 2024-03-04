تسريب محادثة الضباط الألمان يؤكد تورط الغرب الجماعي في حرب أوكرانيا

موسكو-تقارير

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المحادثة بين الضباط الألمان حول الضربات المخطط لها لاستهداف شبه جزيرة القرم تؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الأوكراني.

ونقلت “نوفوستي” عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “يتعين علينا معرفة ما إذا كان الجيش الألماني يفعل ذلك بمبادرة منه، ثم السؤال هو مدى إمكانية السيطرة على الجيش الألماني، ومدى سيطرة المستشار أولاف شولتس على هذا الوضع، أم أن هذا جزء من سياسة الدولة الألمانية”، معتبراً أن “الاحتمالين كلاهما سيئان للغاية، لكن ما حصل يؤكد مرة أخرى التورط المباشر لدول ما يسمى الغرب الجماعي في الصراع حول أوكرانيا”، ولافتاً إلى أن شولتس وعد بإجراء فحص سريع وفعال، وأعرب عن أمله في أن تعرف موسكو على الأقل من خلال وسائل الإعلام، ما أدى إليه هذا الفحص.

ولفت لافروف إلى أن موسكو وجهت دعوة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم ألغوا الاجتماع قبل انعقاده ما يدل على نيتهم المبيتة تجاه هذه الانتخابات.

من جانبها، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية حول الموضوع: إن “الغرب ملزم بالرد على الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذ العديد منها”، موضحة أن “اجتثاث النازية في ألمانيا لم يكتمل.. وإذا لم يغيروا الوضع فإن العواقب ستكون وخيمة”.

وأعلنت الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدى موسكو بعد كشف روسيا عن حديث سري بين ضباط ألمان كبار، بحثوا كيفية ضرب جسر القرم الروسي وبقاء برلين خارج الشبهة.

وقال مصدر في الخارجية: “تم استدعاء السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف إلى مقر الخارجية الروسية اليوم”، فيما لم يدل السفير بأي تعليق للصحفيين أثناء وصوله ومغادرته مبنى الخارجية.

إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن تدريبات “الرد الشمالي” التي أطلقها حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية تمثل عملاً استفزازياً، مشدّداً على أن موسكو اتخذت جميع التدابير الدفاعية اللازمة.