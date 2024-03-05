إقرارٌ بتسجيل الضباط الألمان… استحداث دائرتين عسكريتين روسيتين رداً على توسع الناتو
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيستوريوس قوله خلال مؤتمر صحفي: إنه حصل خطأ جسيم هنا وما كان ينبغي أن يحدث، مضيفاً: إنَّ النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن أنظمة الاتصالات التابعة للجيش الألماني لم ولن تتعرّض للخطر.
من جهة أخرى أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين شمال وغرب روسيا جاء رداً على توسع حلف شمال الأطلسي.
ونقل موقع “آر تي” عن شويغو قوله: اتخذنا خطوات لتعزيز قواتنا في الاتجاهات الإستراتيجية الشمالية الغربية والغربية، حيث تم استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين بسبب التهديدات المرتبطة بتوسع حلف الناتو بانضمام فنلندا وفي المستقبل السويد وإنشاء بنية تحتية عسكرية جديدة للحلف بالقرب من حدودنا.
وتشمل دائرة موسكو العسكرية المستحدثة مقاطعات بيلغورود وبريانسك ومدينة موسكو وغيرها.
كذلك أكد الوزير شويغو أن الجيش الروسي يواصل تقدمه على مختلف المحاور، ويعزز مواقعه في جبهات القتال في أوكرانيا، مبيناً أنه بعد هروب المسلحين الأوكرانيين من مركز دفاع أفدييفكا، لم تسمح لهم القوات الروسية بالحصول على موطئ قدم على خط بتروفسكوي لاستوكينو سيفيرنوي وتواصل دفعهم في الاتجاه الغربي.