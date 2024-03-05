إقرارٌ بتسجيل الضباط الألمان… استحداث دائرتين عسكريتين روسيتين رداً على توسع الناتو

برلين-موسكو- تقارير

أقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم بحقيقة التسجيل الصوتي المسرّب لضباط ألمان حول استهداف جسر القرم، زاعماً أن “خطأً فردياً” أدى إلى تسريب التسجيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيستوريوس قوله خلال مؤتمر صحفي: إنه حصل خطأ جسيم هنا وما كان ينبغي أن يحدث، مضيفاً: إنَّ النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن أنظمة الاتصالات التابعة للجيش الألماني لم ولن تتعرّض للخطر.

من جهة أخرى أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين شمال وغرب روسيا جاء رداً على توسع حلف شمال الأطلسي.