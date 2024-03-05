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5-مارس-2024
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العدد 17624 الثلاثاء 5-3-2024
على هامش اجتماعات الدورة الـ 161 لمجلس الجامعة .. المقداد يبحث مع نظيره العراقي وأبو الغيط الأوضاع في المنطقة العربية
سورية تدين استخدام واشنطن المتكرر للفيتو ومحاولات النيل من “الأونروا”
نشرة الإعلانات العدد 1099 / الأربعاء 6-3-2024 / 19 صفحة
عن “ردم الفجوة الفكرية بالممارسة”.. و”البعث القادم”
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مجلة البعث الأسبوعية
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العدد 17624 الثلاثاء 5-3-2024
علي اليوسف
5-مارس-2024
العدد 17624 الثلاثاء 5-3-2024
على هامش اجتماعات الدورة الـ 161 لمجلس الجامعة .. المقداد يبحث مع نظيره العراقي وأبو الغيط الأوضاع في المنطقة العربية
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