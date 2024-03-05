المقاومة اللبنانية تستهدف قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب

وأوضحت المقاومة في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏‌استهدفت المقاومة فجر اليوم قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، وأصابتها إصابةً ‏مباشرة”.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت مساء أمس بالأسلحة الصاروخية مستوطنة “غشر هازيف” القريبة من نهاريا التابعة للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.