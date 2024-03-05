انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف حول الاقتصاد الصيني

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف الأسواق على اقتصاد الصين، أحد أهم مستوردي الذهب الأسود في العالم.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.58% إلى 78.28 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.48% إلى 82.40 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية سجلت عقود الخام الأمريكي مستوى 78.74 دولار للبرميل، في حين بلغت عقود خام “برنت” 82.80 دولار للبرميل.

وحددت الصين هدف النمو الاقتصادي في العام الجاري 2024 عند 5%، ويأتي ذلك بعد أن سجل الاقتصاد الصيني نموا عند 5.2% على أساس سنوي في 2023

كما تقييم الأسواق قرار دول “أوبك+” تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي إلى الربع الثاني من 2024، واتفقت دول مجموعة “أوبك+” على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024.