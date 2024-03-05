سورية تدين استخدام واشنطن المتكرر للفيتو ومحاولات النيل من “الأونروا”

أدانت سورية بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة المتكرر للفيتو لشل مجلس الأمن ومنعه من الاضطلاع بمسؤولياته، مؤكدةً رفضها الذرائع التي تسوقها للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في استخفافٍ سافرٍ بإرادة شعوب ودول العالم.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك: تجتمع الجمعية العامة اليوم مجدداً للتعبير عن موقفها حيال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بهدف حماية “إسرائيل” وتوفير الحصانة لها، وتمكينها من مواصلة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني دون خشية من مساءلة أو عقاب.

وأعرب الضحاك عن إدانة سورية بأشد العبارات لاستخدام الإدارة الأمريكية المتكرر للفيتو لشل مجلس الأمن ومنعه من الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية، ورفض سورية جملةً وتفصيلاً الذرائع التي تسوقها واشنطن للدفاع عن جرائم “إسرائيل” في استخفافٍ سافرٍ بإرادة شعوب ودول العالم، موضحاً أن هذه الجرائم لم تقتصر على أهلنا في فلسطين المحتلة، بل امتدت إلى الأراضي السورية واللبنانية من خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت المدنية ومنازل المدنيين الآمنين.

وأشار الضحاك إلى أن الإدارة الأمريكية حالت دون اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر وحظي بدعم الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن، لكونه يستجيب لمطالب جل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إنهاء ما نشهده منذ خمسة أشهر من عدوان إسرائيلي وحشي وجرائم همجية كشفت مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال أمام أعين العالم وعرت الأكاذيب التي روج لها هو ورعاته في الغرب على مدى سنواتٍ طويلة.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن تقديم الوفد الأمريكي مشروع قرار مضاد ليس إلا محاولة يائسة لحرف الأنظار عن منعها مجلس الأمن من النهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والمماطلة ومنح المزيد من الوقت للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه وحصاره وتجويعه للشعب الفلسطيني.

وبين الضحاك أنه إلى جانب الدعم في مجلس الأمن، فتحت الإدارة الأمريكية مخازن أسلحتها وقدمت شتى أشكال العتاد والذخائر والخبرات للاحتلال الإسرائيلي في انخراط مباشر في قتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتشريد أكثر من مليونين، وتدمير المشافي والمدارس، لا بل وحتى استهداف وكالات الأمم المتحدة ومقارها والطواقم والقوافل الإنسانية.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن ما شهده العالم على مدى الأشهر الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز كل ما يقال عن الإنحياز الأمريكي الأعمى لـ”إسرائيل” وعن سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الإدارات الأمريكية وعدد من حلفائها، وفضح نفاقها، إذ حالت على مدى أشهر دون تشكيل أي لجنة تحقيق أو آلية دولية تضمن توثيق جرائم الاحتلال، وخلت بياناتها من أي حديث عن المساءلة، لا بل واصلت تشويهها لأحكام الميثاق، واستخفت بالرأي العام الدولي ومواقف الدول الأعضاء، لا بل وحتى مطالبة الأمين العام لمجلس الأمن بالتحرك وفقاً للمادة الـ99 من الميثاق.

وشدد الضحاك على وقوف سورية الدائم إلى جانبِ الشعبِ الفلسطينيِ الشقيق في نضالِهِ لتحريرِ أرضِهِ المحتلّة وإقامةِ دولتهِ المستقلة وعاصمتُها القدس، ووضع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والأراضي العربية المحتلة موضع التطبيق، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد الضحاك ضرورة الوقف الفوري للإبادة وأعمال القتل والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومحاسبة متزعميه ومنع إفلاتهم من العقاب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، والحيلولة دون أي عدوان على رفح أو محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أدانت سورية المحاولات الرامية للنيل من وكالة الأونروا خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصفية حق العودة والقضية الفلسطينية، داعيةً الدول المانحة التي علقت تمويلها للوكالة إلى العدول عن قرارها، واستئناف تمويلها للأونروا.

وقال الضحاك خلال اجتماع للجمعية العامة: لا يزال العدوان الإسرائيلي الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني متواصلاً وتستمر معه المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها الفلسطينيون منذ خمسة أشهر، والتي تفاقم من آثارها محاولات الاحتلال تصفية وكالة الأونروا.

وشدد الضحاك على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه للأونروا في مساعدة الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدى نحو ثمانية عقود، ولا زال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، معرباً عن إدانة سورية المحاولات الرامية للنيل من وكالة الأونروا خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصفية حق العودة والقضية الفلسطينية.

وقال الضحاك: تحث سورية الدول المانحة التي علقت تمويلها للوكالة على العدول عن قرارها، واستئناف تمويلها للأونروا بالسرعة الكلية، بما يضمن توفير الموارد الكافية والمستدامة والقابلة للتنبؤ، ومواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في وطنه وفي الدول المضيفة، بما فيها سورية التي تستضيف مئات الآلاف من الأشقاء الفلسطينيين.

وجدد الضحاك التأكيد على موقف سورية بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إليه بصورة كافية ودون عوائق، ومنع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، محذراً من التداعيات الكارثية لأي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح، ومن مغبة التصعيد في المنطقة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية ولبنان والتي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.