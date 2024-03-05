ضبوط تموينية بحلب “والمديرية” تكثف جولاتها قبل رمضان

حلب – معن الغادري

أوضح المهندس أحمد سنكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن دوريات حماية المستهلك تكثف جولاتها على الأسواق خلال هذه الفترة بهدف ضبط الأسعار، مشيراً إلى أنه ونتيجة المتابعة اليومية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، تم ضبط العديد من المخالفات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، إذ تم ضبط ومصادرة / 450 / ليتر من المازوت المغشوش (ماء + أصبغة) يباع بالسوق السوداء على أنه مازوت حر وذلك بهدف خداع المستهلك وتحقيق المنفعة المادية، حيث تمّ تنظيم الضبوط اللازمة وإحالة المخالفين للقضاء المختص وإتلاف الكمية المضبوطة.

وبين سنكري أن عناصر حماية المستهلك ضبطت صهريج توزيع مازوت منزلي يقوم بالتلاعب بمضخة التعبئة وإنقاص 4 ليتر بكل 50 ليتر وذلك لبيعها بالسوق السوداء، وتمّ ضبط صهريج لنقل المازوت بمخالفة نقص الكمية المسلمة للمحطة. كما ضبط الدوريات الرقابية 23 سرفيساً لتقاضيهم أسعار زائد عن السعر المحدد، لافتاً إلى أن الضبوط طالت مولدات أمبير في منطقة الحمدانية والسكري والجميلية وأدونيس والكلاسة والشعار والفيض وذلك لعدم التزامهم بالأسعار المحددة لهم.

وجدد سنكري دعوة المواطنين إلى المبادرة فوراً للتواصل شخصياً أو هاتفياً مع مديرية حماية المستهلك في حال تعرضهم لأي محاولة غش للتعامل معها فوراً، مبيناً أن المديرية تعمل حالياً على وضع خطة عمل تغطي كامل جغرافية المدينة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الأيام التي تسبق قدوم شهر رمضان وخلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي محاولة للإضرار بالمواطن.