مجلس “اللاذقية” يطالب بتكثيف رقابة الأسواق قبل رمضان

اللاذقية – مروان حويجة

ركزت مناقشة مجلس محافظة اللاذقية في اجتماع دورته العادية اليوم على زيادة مخصصات وسائط النقل الجماعية لتلبية احتياجات أيام العطل والجمعة، ومعالجة موضوع الصفحات والمواقع الإلكترونية غير المرخّصة، ووضع ضوابط لتعاطي إدارات المؤسسات معها، وتركيز التعاون مع الوسائل الإعلامية الرسمية والمرخّصة أصولاً، ومعالجة ضعف شبكة الإنترنت، وضعف التيار في الكروم والشراشير، والتريث بتطبيق الدفع الالكتروني في دفع الفواتير، والتشدد في ضبط الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية والخيرية وتوسيع مبادرانها وخدماتها، وإعادة النظر بمسار حركة السير عند مفرق المشروع العاشر باتجاه العودة لمنع الحوادث، ومعالجة الانهيارات الصخرية على محور بجرنة – حربوق، وتأمين المواصلات على محور تل حويري – كنكارو، وإعادة فتح الطريق القديم جبلة – بانياس، وإحداث موقف للقطار عند جسر البرجان، ومعالجة نقص عدد عمال الصيانة والأمن الصناعي في شركة الكهرباء وتأمين اللباس العازل، وضرورة إجراء كشف وجرد للأضرار الزراعية الناجمة عن العاصفة المطرية الأخيرة وإمكانية تعويض المتضررين، والسكن المؤقت للمتضررين من الزلزال.

المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال أشار إلى أن كل القضايا والمشكلات التي طرحها أعضاء المجلس تتم متابعتها من المحافظة والمؤسسات بشكل مباشر وكامل، ويتم إحالة القضايا ذات الطابع المركزي إلى الوزارات المعنية.

وكان رئيس فرع اتحاد الصحفيين إبراهيم شعبان ونائب رئيس اتحاد عمال المحافظة محمود أيوب قد عرضاً لواقع العمل في مجالات واختصاصات العمل النقابي، وعدداً من القضايا التي تستحوذ على الاهتمام والمتابعة.

وفي تصريح لـ”البعث” أوضح رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أنّ جلسة اليوم شهدت نقاشاً دقيقاً ومعمّقاً حول موضوع الصفحات والمواقع الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا العشوائية وغير المرخّصة، وضرورة أن يكون هناك تنظيم للعمل الإعلامي من حيث أولوية التصريح للإعلام الرسمي والمرخّص من قبل جهات القطاع العام في المحافظة لأنه إعلام مسؤول يتعاطى بدقة وموصوعية، مطالباً الإدارات بعدم التعامل مع أية صفحة تشوّه الخبر والمعلومة والصورة التي تنقلها.