أجهزة تتبع لسيارات الأجرة الخاصة بطرطوس

طرطوس- محمد محمود

بدأ فرع مرور طرطوس ومديرية النقل مؤخراً بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لسيارات النقل الخاصة الموجودة والمسجلة في محافظة طرطوس، وأشار آصف حسن عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل في تصريح لـ”البعث” أن عدد أجهزة التتبع التي تم تركيبها في اليومين الماضيين بلغ 154 جهازاً بالنسبة لأصحاب السيارات الذين سددوا ثمن الأجهزة، مبيناً أن عدد أصحاب السيارات الذين سددوا ثمن أجهزة التتبع بلغ 4575، من أصل 7000 آلاف سيارة مسجلة على مستوى المحافظة.

وعن الآلية المتبعة في التركيب بين حسن أنه توجد لجنة مختصة قادمة من دمشق تتواجد في الكراج الجديد حيث يتم الإبلاغ بشكل دوري لسيارات التكسي وسائقي الأجرة عن طريق فرع المرور ومديرية النقل بضرورة التوجه إلى الكراج، وستعمل اللجنة على تركيب ما معدله 80 إلى 100 جهاز يومياً ومن المتوقع أن يتم إرسال لجنة ثانية تسرع الإنجاز في العمل لحدود مئتي جهاز يوميا بحيث يبلغ العدد للسيارات المركبة حوالي 5500 بعد شهرين.

ولم يشير حسن إلى أي تغيرات مرتبطة بكميات الوقود للسائقين، مبيناً أنها مرتبطة بالتعليميات المركزية وعلى الأرجح أنها ستكون بنفس سقف البطاقة وبحسب المسافة الكيلومترية المقطوعة ضمن سقف البطاقة، معتبراً أن تركيب الأجهزة سينشط من عمل سيارات الأجرة ويضبط عملها.