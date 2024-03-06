“أكبر أزمة جوع في العالم”..السودانيون منسيون اليوم

الخرطوم – وكالات

حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهراً تسببت بـ “أكبر أزمة جوع في العالم” في بلد يشهد أساساً أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: إنّ المعارك التي أوقعت آلاف القتلى، وأدت إلى نزوح 8 ملايين شخص، “تهدد حياة الملايين، كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها”.

وتابعت: “قبل عشرين عاماً، شهدت دارفور أكبر أزمة جوع في العالم، ووحد العالم (آنذاك) جهوده لمواجهتها، ولكن السودانيين منسيون اليوم”.

وحسب ماكين، يعاني طفل من كل 5 أطفال في مراكز الإيواء عند الحدود في جنوبي السودان، حيث لجأ 600 ألف شخص هرباً من الحرب، من سوء التغذية.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإنّ أقل من “5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة” في الوقت الراهن.

بدورها، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إنّ طفلاً يموت كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور.

هذا ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما أصبح 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم صعوبات في التنقل ونقصاً كبيراً في التمويل.