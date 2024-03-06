إدراج الأسلحة النووية الأمريكية في شمال أوروبا ضمن بنك الأهداف الروسية
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي: “إذا ظهرت الأسلحة النووية الأمريكية في شمال أوروبا فإن أمن الدول التي تتلقى هذه الأسلحة لن يتعزز بل سيعاني بشكل واضح”، مشيرةً إلى أن “الدول الأخرى في القارة ستضطر إلى أخذ ذلك في عين الاعتبار”، ومضيفةً: وبطبيعة الحال سيتم إدراجها حتماً في قائمة الأهداف المشروعة التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين روسيا وحلف الناتو.
وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي قد أعلن أن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
وحول محادثة الضباط الألمان التي تم تسريبها وتظهر تخطيطهم لاستهداف القرم، قال سيارتو: “علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكي توميو اوكامورا رفض حزبه بشكل مطلق إمكانية إرسال قوات تشيكية إلى أوكرانيا، محذّراً من أن إرسال أي قوات من دول الناتو سيكون تطوراً خطيراً جداً كونه سيجعل الحلف وبشكل مباشر جزءاً من الحرب في أوكرانيا، وبالتالي خطر نشوب حرب نووية في العالم.
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من صدّ هجمات قوات نظام كييف، وإسقاط 135 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث حسنت قواتها مواقعها على محور كوبيانسك، وصدت 3 هجمات، وبلغت خسائر العدو 165 عسكرياً ودبابة ومدافع غربية، كما سيطرت هذه القوات في محور دونيتسك على تحصينات، وتم صد هجومين، وبلغت خسائر القوات المعادية 260 عسكرياً وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية و3 مستودعات للذخيرة.
وذكرت الوزارة أن قواتها على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل تعزيز خطوطها وتطهير مواقع مهمة، وتم صد 3 هجمات في مناطق لينينسكويه ونوفغورودسكويه و9 هجمات على بيرديتشي وتونينكويه وبيرفومايسكويه وأورلوفكا وفوديانويه، وبلغت خسائر العدو 460 عسكرياً ودبابتين، إحداهما “أبرامز” أمريكية، كما تم تدمير مدافع غربية وراجمة صواريخ “هيمارس” ومحطة رادار أيضاً أمريكية.
وعلى محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 210 عسكريين، وتدمير دبابتين وعربة “ستريلا-10” للدفاع الجوي ومستودع للذخيرة، بينما بلغت خسائر العدو على محور خيرسون 30 عسكرياً.
ووفق الوزارة، تم تدمير مستودعات للذخائر الجوية والوقود في مطاري لوزوفاتكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وستارقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وإسقاط 9 صواريخ “هيمارس” وقنبلة جوية فرنسية موجهة.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط في وقت سابق اليوم نشاط خلية إرهابية في شبه جزيرة القرم.
وقال مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: ثبت أن أعضاء الخلية الإرهابية نفذوا أنشطة غير دستورية مبنية على عقيدة إنشاء ما تسمى بالخلافة العالمية وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية بالقوة، كما عملوا على نشر الأيديولوجية الإرهابية بين سكان شبه الجزيرة.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق عن اعتقال شخصين، أحدهما امرأة بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في شبه جزيرة القرم الروسية.