إدراج الأسلحة النووية الأمريكية في شمال أوروبا ضمن بنك الأهداف الروسية

وحول محادثة الضباط الألمان التي تم تسريبها وتظهر تخطيطهم لاستهداف القرم، قال سيارتو: “علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكي توميو اوكامورا رفض حزبه بشكل مطلق إمكانية إرسال قوات تشيكية إلى أوكرانيا، محذّراً من أن إرسال أي قوات من دول الناتو سيكون تطوراً خطيراً جداً كونه سيجعل الحلف وبشكل مباشر جزءاً من الحرب في أوكرانيا، وبالتالي خطر نشوب حرب نووية في العالم.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من صدّ هجمات قوات نظام كييف، وإسقاط 135 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث حسنت قواتها مواقعها على محور كوبيانسك، وصدت 3 هجمات، وبلغت خسائر العدو 165 عسكرياً ودبابة ومدافع غربية، كما سيطرت هذه القوات في محور دونيتسك على تحصينات، وتم صد هجومين، وبلغت خسائر القوات المعادية 260 عسكرياً وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية و3 مستودعات للذخيرة.

وذكرت الوزارة أن قواتها على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل تعزيز خطوطها وتطهير مواقع مهمة، وتم صد 3 هجمات في مناطق لينينسكويه ونوفغورودسكويه و9 هجمات على بيرديتشي وتونينكويه وبيرفومايسكويه وأورلوفكا وفوديانويه، وبلغت خسائر العدو 460 عسكرياً ودبابتين، إحداهما “أبرامز” أمريكية، كما تم تدمير مدافع غربية وراجمة صواريخ “هيمارس” ومحطة رادار أيضاً أمريكية.

وعلى محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 210 عسكريين، وتدمير دبابتين وعربة “ستريلا-10” للدفاع الجوي ومستودع للذخيرة، بينما بلغت خسائر العدو على محور خيرسون 30 عسكرياً.

ووفق الوزارة، تم تدمير مستودعات للذخائر الجوية والوقود في مطاري لوزوفاتكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وستارقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وإسقاط 9 صواريخ “هيمارس” وقنبلة جوية فرنسية موجهة.