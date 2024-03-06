برلماني روسي: الولايات المتحدة ستجبر على الانسحاب من سورية

أكد عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي النائب أدلبي شخاغوشيف أن وجود الولايات المتحدة في سورية غير شرعي، وأنها أخذت تفقد نفوذها في المنطقة، وستجبر على الانسحاب.

وفي تصريح لمراسل سانا في موسكو أشار شخاغوشيف إلى أن روسيا تواصل تنفيذ سياستها المناهضة للإرهاب بالتعاون مع الشعب السوري، وهي تجد قبولاً ولغةً مشتركةً مع بلدان المنطقة، وهذا أمر ينطوي على أهمية بالغة.

وحول موقف روسيا من الأحداث الأخيرة في غزة أكد شخاغوشيف أن روسيا لا ترى حلاً سوى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبراً أن ما تقوم به “إسرائيل” في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مضيفاً : إن “إسرائيل” ليست صاحبة القرار وحدها، بل هناك الولايات المتحدة التي تتظاهر بالدعوة إلى السلام من جهة ولكنها تقدم الدعم “لإسرائيل” من جهة أخرى في جميع المجالات الاستراتيجية والسياسية والمالية والاستخبارية، وتمدها بأحدث الأسلحة على الدوام.

وأشار إلى أن الازدواجية التي تتبعها الولايات المتحدة تجابه برفض قاطع في العالم، وعلى وجه الخصوص في البلدان العربية والإسلامية، ولا يمكن لذلك أن يستمر إلى الأبد.