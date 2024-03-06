“مجلس” القنيطرة يطالب باستجواب المديرين المتغيبين عن اجتماعاته

القنيطرة – محمد غالب حسين

استهجن أعضاء مجلس محافظة القنيطرة عدم تلبية بعض المدراء لدعوة مجلس المحافظة، للرد على طروحات أعضاء المجلس، مطالبين خلال الدورة الثانية العادية باستجواب المديرين الذين لا يكترثون بدعوات مجلس المحافظة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة مراقبة عمل معتمدي مادة الخبز في تجمع جديدة الغضل، وزيادة كمية الدقيق المخصص لمخبز تجمعي الهامة وحجيرة، وصيانة ثانوية نبع الصخر، واستكمال مشروع الصرف الصحي لقرية المنيطحات، وإحداث كليات جامعية جديدة في القنيطرة، والعمل على تحسين واقع التيار الكهربائي وتوخي العدالة بالتقنين، ومعالجة نقص المياه في تجمعات ريف دمشق، وإنارة الطرقات بالطاقة البديلة، وصيانة شبكات الصرف الصحي في تجمعات حجيرة والبويضة والسبينة.

كما طالب الأعضاء بتفعيل مركز خدمه المواطن في تجمعي حجيرة والحسينية، وصيانة طرقات تجمع حجيرة، ومكافحة ظاهرة السرعات الجنونية للدراجات النارية والسرقات التي ازدادت مؤخراً في تجمع جديدة الفضل، وتحسين واقع الخدمات في تجمع المعضمية، والعمل على رفد مشفى الشهيد ممدوح أباظة بالاطباء الاختصاصيين، وإصلاح وصيانة حاويات القمامة في الوحدات الإدارية.

المحافظ المهندس معتز أبو النصر جمران أكد على محاسبة المقصرين من المديرين ورؤساء الوحدات الإدارية لعدم تنفيذ المشاريع والخطط المقررة والتقصير بمتابعة مهامهم.

ودعا رئيس مجلس المحافظة المهندس هشام قات إلى ضرورة تفعيل عمل المجلس من خلال ممارسة الأعضاء لدورهم بفعالية ومسؤولية ومتابعة الموضوعات الخدمية ونقل هموم المواطنين وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

بدورهم أجاب أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء الحاضرون على الطروحات كلٌ حسب اختصاصه.