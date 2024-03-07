الخامنئي يدعو لتوسيع جبهة المواجهة ضدّ مخططات السيطرة على الشعوب

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن الأوضاع في غزة والقتل الغاشم للأطفال والنساء وتدمير الممتلكات والموارد للفلسطينيين أصحاب الأرض مثال بارز لظلم وعدوان جبهة الاستكبار العالمي التي تقودها أمريكا والغرب.

وقال الخامنئي في كلمة له خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم: إنَّ معارضة إيران لجبهة الاستكبار نابعة من مخالفتها لمثل هذا الظلم والجرائم المدعومة من قبل أميركا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، والتي يدينها أي عقل أو شريعة أو ضمير إنساني، مشدداً على أنه يتعين إظهار هذه المسألة وإبرازها بأن جبهة الاستكبار تغطي الجرائم والمجازر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والليبرالية.

ولفت الخامنئي إلى ضرورة توسيع نطاق جبهة مواجهة الاستكبار ونشرها للوقوف في وجه المخططات الرامية للسيطرة على الشعوب ونهب ثرواتها ومقدراتها.