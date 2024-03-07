الشاعرتان لينا الخطيب ومروة سيفو ضيفتا شرف في الملتقى العربي للشعراء الشباب في تونس

البعث _ نزار جمول

تستمر سلمية بتقديم شعراءها كسفراء لها في الملتقيات والفعاليات داخل الوطن وخارجه، ومن هذا المنطلق تلقت الشاعرة لينا الخطيب، مؤسسة صالون لينا الأدبي، والشاعرة مروة سيفو دعوة من دار الثقافة في بني حسان في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشر من الملتقى العربي للشعراء الشباب الذي حمل عنوان “شعر الشباب وقضايا التلقي” في ولاية المنستير التونسية التي تمثلها نصيرة عبد الواحد، مديرة دار الثقافة، والشاعر محمد أمين بن علي.

وعبرت الشاعرة لينا الخطيب عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقى مع زميلتها الشاعرة مروة سيفو كضيفتي شرف، وبينت أنها تلقت مع سيفو دعوة من جميلة الماجري، مديرة بيت الشعر في القيروان، للمشاركة مع شعراء عرب في أمسية تميزت بالنتاج الشعري الراقي والحضور الأرقى، موضحة أن بيت الشعر في القيروان نظم الأمسية الشعرية العربية بمشاركة الشعراء جمعة الرفاعي، أحمد القريناوي من فلسطين، ولينا الخطيب ومروة سيفو من سورية، ومحمد الأهدل من اليمن، ومحمد أمين بن علي من تونس، واعتبرت الخطيب أن هذه المشاركة هي من أفضل المشاركات الشعرية الكثيرة التي شاركت بها.

وقد واكب الأمسية جمهور كبير استمتع بما جادت به قرائح الشعراء الضيوف من جميل أشعارهم .