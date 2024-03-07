جيش التحرير الفلسطيني: ثورة آذار استجابة لضرورة تمسك الأمة بثوابتها 

دمشق-سانا

أكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أن ثورة الثامن من آذار ثورة حقيقية ارتبطت بمصالح الجماهير الكادحة، وبأهداف الأمة العربية، وأعادت لسورية دورها المؤثر كقلعة للعروبة ولحقوقها وقضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.

وقالت رئاسة هيئة الأركان في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة الثامن من آذار: “إن ما نراه اليوم من هجمة استعمارية شرسة لتمزيق أمتنا العربية ومؤامرات تهدف إلى سلبها إرادتها وسرقة ثرواتها يؤكد أن ثورة الثامن من آذار هي استجابة لضرورة تمسك الأمة بثوابتها ومبادئها وحقوقها، وهي معركة ضد قوى الشر لا تنفصل عما سبقها وعما تلاها، وصولاً إلى الحرب الكونية التي شنت ضد سورية الإباء لثنيها عن مواقفها المبدئية في دعم المقاومة، وإلى حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب ضد أهلنا في الأرض المحتلة عامة وقطاع غزة البطل خاصة”.