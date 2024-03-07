روسيا تحذّر السفيرة الأمريكية مغبّة التدخّل بشؤونها الداخلية

موسكو-براتسلافا- تقارير

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي وسلمتها مذكرة تطالبها بوقف أي مساعدة لعدة منظمات أمريكية مصنفة أنها غير مرغوب فيها في روسيا، مؤكدة أن “محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية سيتم قمعها بقسوة”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نشره موقع روسيا اليوم: إن المذكرة التي تم تسليمها للسفيرة الأمريكية تضمنت أسماء منظمات “المجالس الأمريكية للتعليم الدولي” و”الآفاق الثقافية” و”معهد التعليم الدولي” والتي تنفذ بدعم من سفارة واشنطن في موسكو برامج ومشاريع مناهضة لروسيا، وتهدف إلى تجنيد “عملاء النفوذ” تحت ستار التبادل التعليمي والثقافي.

وشددت الخارجية الروسية للسفيرة تريسي على أن “محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية سيتم قمعها بقسوة.. بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين في ذلك باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم”.