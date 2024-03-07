سفارة جمهورية بيلاروس تحتفل بيوم المدافعين عن أرض الآباء وعيد القوات المسلحة

دمشق-سانا

أقامت سفارة جمهورية بيلاروس حفلاً بمناسبة يوم المدافعين عن أرض الآباء وعيد القوات المسلحة في جمهورية بيلاروس في فندق الشيراتون بدمشق.

وفي كلمة له، هنأ الملحق لشؤون الدفاع العقيد دينيس ستاسيفيتش أولئك الذين دافعوا عن حرية واستقلال الوطن خلال الحرب الوطنية العظمى، والذين كانوا مثالاً للخدمة المتفانية في فترة ما بعد الحرب، وأولئك الذين أدوا بشجاعة وشرف واجبهم الأممي خارج الدولة.

وقال ستاسيفيتش عشية الاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير بيلاروس من الغزاة النازيين: نلاحظ مع الأسف أن قادة دول الغرب الجماعي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى قد محوا من ذاكرتهم حقيقة أن شعوب بلدانهم قد حاربت الفاشية مع الاتحاد السوفييتي، وأن هذه البلدان قادت القوى الداعمة للإرهاب والفاشية الجديدة ابتداءً من التصويت في الأمم المتحدة ضد القرارات التي تدين النازية إلى تدمير البنية الأمنية الدولية.

وأشاد العقيد ستاسيفيتش بالنضال البطولي للشعب السوري والجيش العربي السوري بدعم من الحلفاء ضد الإرهاب، معرباً عن الثقة في مواصلة تعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس والجيش العربي السوري في إحلال السلام والاستقرار والحفاظ عليهما.

حضر الحفل أيمن رعد معاون وزير الخارجية والمغتربين، وسفير جمهورية بيلاروس يوري سلوكا، وعدد من مديري إدارات وزارة الخارجية والمغتربين والسلك الدبلوماسي المعتمد في الجمهورية العربية السورية.