طفلة بريطانية تولد بدون عيون

ولدت طفلة بريطانية بلا عيون بسبب إصابتها بحالة نادرة أثناء مكوثها في رحم والدتها. وقال والدا الطفلة (عمرها عام واحد) أن طفلتهما “غيرت حياتنا نحو الأفضل” وساعدتهما على “تقدير الحياة”.

وقال لورا وجون دافي موس، من مدينة يورك البريطانية، أن ابنتهما (مارغوت) تعاني من حالة نادرة تسمى فقدان المقلة الثنائية مما يعني أن عينيها وأعصابها البصرية لم تتطور أبداً داخل الرحم.

أوضح الوالدان أنهم بعد عدة ساعات من الولادة بدأوا في ملاحظة أن أمراً ما غير طبيعي في وجه ابنتهما حيث أن جفونها كانت منغلقة ولا تفتح أبداً، حتى أن سلسلة من أطباء الأطفال حاولوا فتح عينيها بمشابك معدنية صغيرة ولم ينجحوا.

تم إحالة الطفلة بعد ذلك إلى طبيب عيون متخصص في طب الأطفال، ولم يتم تشخيص إصابة مارغوت بفقدان المقلة الثنائية إلا بعد أن بلغت أربعة أيام من عمرها.

أشارت الأم إلى أن استقبالها للخبر كان مؤلماً للغاية أما الآن فهي سعيدة للغاية بابنتها “فالطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أصف بها مارجو هي أنها جميلة من الداخل والخارج”.