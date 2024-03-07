في إطار دعم مبادرات التدخّل الايجابي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يفتتح مهرجان “شام الخير” للتسوّق

دمشق – بسام عمار

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مهرجان (شام الخير للتسوق العائلي – البيع بسعر الكلفة )، والذي يقام بالتعاون مع محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفتي تجارة دمشق وريفها، والمؤسسة السورية للتجارة، بمجمع الأمويين بدمشق.

وشدّد الوزير علي خلال جولته على أجنحة المعرض على منح التخفيضات قياساً بالأسواق المحلية، لافتاً إلى أن هذا المعرض يكمل المعارض السابقة التي افتتحتها الوزارة في عدد من المحافظات، بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والمحافظات المعنية والمؤسسة السورية للتجارة.

وأكد الوزير على وجود مشاركات متنوعة في سلسلة المهرجانات من الشركات العامة والخاصة، وعرض فيها كل ما تحتاجه الأسرة من مواد أساسية وغذائية وألبسة ومفروشات ومنظفات وغيرها من المواد الأخرى.

ونوّه الوزير علي بإلتزام الجودة والمواصفات العالية في جميع المعروضات التي تحمل شعار (صنع في سورية)، والتي باتت معروفة بتاريخها وسمعتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة الوزارة في إطار التدخّل الإيجابي لدعم المواطنين وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات، ولا سيما مع قرب شهر رمضان المبارك، مضيفاً: إن جميع السلع متوفرة بالأسواق التي تشهد حالياً حركة اقتصادية نشطة، وهناك رقابة دائمة عليها.

تابع الوزير: إن المعارض التخصصية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، وكانت تلبي حاجة المواطن وتساهم بتنشيط الحركة الاقتصادية للشركات، وتساعد في تصريف المنتجات وهو أمر مهم للغاية، إضافة لمساهمتها في خفض الأسعار من خلال العرض الكبير للسلع والتنافس بالأسعار وخلقها حالة من التكامل السلعي.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه “السورية للتجارة” في تأمين السلع وبأسعار تنافسية، وأقل من السوق بنسب جيدة، حيث تتوفر فيها مختلف السلع التي يحتاجها المواطنين وتلقى كل الدعم من الوزارة والحكومة، مشيداً بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية.

وأضاف الوزير: إن المعرض يقام في أهم المجمعات التجارية للمؤسسة وله سمعة جيدة وخبرة في التسويق وفيه تشكيلة سلعية متنوعة وحسومات جيدة؛ لأن البيع يتم بسعر الكلفة وبشكل مباشر للمواطن بدون حلقات الوساطة، كاشفا أن عدد الشركات المشاركة يصل إلى نحو ١٢٥ شركة، ومؤكدا أن الوزارة تقدم كل الدعم والعون للفعاليات الاقتصادية والتجارية.

بدوره أشار محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي إلى أهمية المعرض والتشكيلة السلعية اللافتة والتي تراعي كل الأذواق وبأسعار تشجيعية، إضافة لكونه يعرض إنتاج الشركات العامة والخاصة ويقام بأكبر المعارض بدمشق، مؤكداً أهمية المعارض في التسويق وضرورة إقامة المعارض التخصصية مستقبلاً ليجد المواطن كل احتياجاته، كما أكد على أن المحافظة ستقدّم كل الدعم لإنجاح هذه المعارض.

وأشار المدير العام للمؤسسة العامة للسورية للتجارة زياد هزاع، إلى أن المؤسسة تهدف من خلال هذه المعارض تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدورها في تأمين السلع وبأسعار مناسبة في ظل الواقع المعيشي الصعب واليوم افتتاح المعرض يأتي ضمن هذا السياق.

وشدّد على أن الأسعار في المؤسسة مشجعة وتنافسية، كما أن المؤسسة تتضمن كل ما يحتاحه المواطن في صالاتها.

إلى ذلك افتتح الوزير علي مهرجان “حمضيات الساحل” المرافق للمعرض، والذي يتضمن عرض كميات كبيرة من مختلف الأصناف المنتجة منها، منوهاً بالدور الذي تلعبه المؤسسة السورية للتجارة بتسويق الموسم.

شارك بافتتاح المهرجان أعضاء مجلس إدارة غرف الصناعة والتجارة.