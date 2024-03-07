“مجلس الحسكة” يطالب بتركيب كاميرات مراقبة في مديرية الأحوال المدنية

الحسكة – اسماعيل مطر

طالبت أعضاء مجلس محافظة الحسكة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في مديرية الأحوال المدنية، إضافة إلى الإسراع في بيع المربين مادتي النخالة والشعير والاهتمام بنوعية وجودة رغيف الخبز ومحاسبة المتلاعبين بوزن الربطة، مع أهمية إحداث مركز لشراء الحبوب في مدينة الحسكة.

وبين مدير شؤون الأحوال المدنية عزيز محيميد أنه تمت مراسلة الجهات المعنية من أجل تركيب كاميرات مراقبة في المديرية وذلك لكثرة السرقات حسب شكاوى المراجعين.

مدير أعلاف الحسكة المكلف المهندس عبد إدريس بين أنه لا يوجد طلب على مادة الشعير من قبل المربين وأن الطلب مقتصر فقط على مادة النخالة وتمت مراسلة الوزارة من أجل بيع مادة النخالة للمربين، علماً أنه يوجد قرابة 5000 طناً من مادة الشعير وألف طن من مادة النخالة في المخازين التابعة للمؤسسة.

من جهته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخليف أنه تم تنظيم العديد من الضبوط التموينية بحق المخالفين سواء للافران العامة أو الخاصة، مشيراً إلى نقل مخبز خشمان إلى وسط المدينة وتزويدة بألف طن من مادة الطحين يومياً من أجل توفير مادة الخبز لأحياء مركز المدينة وتخفيف حالة الازدحام.

من جانبه بين المهندس صالح إدريس مدير الكهرباء أن شركة الكهرباء بالمحافظة تفتقد لكافة مستلزمات العمل من مرس وكوابلات وقواطع ولم يتم تزويد الشركة بأي تجهيزات منذ عام 2016، داعياً المواطنين إلى تسديد مايترتب عليهم من قيم الفواتير المتراكمة خلال السنوات الماضية.

ومن جهته أوضح المهندس خالد محمد معاون مدير حبوب القامشلي أنه تمت مراسلة الوزارة من أجل افتتاح مركز شراء لمادة الحبوب في منطقة كوكب للموسم القادم.