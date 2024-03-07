مجلس الشعب: ثورة آذار تعبير عن إرادة الشعب في بناء المجتمع العربي الموحد

أكد مجلس الشعب أن ثورة الثامن من آذار المجيدة التي فجرها حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1963 جاءت تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب العربي السوري وطموحاته المشروعة في بناء المجتمع العربي الموحد.

واعتبر المجلس في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الحادية والستين للثورة تلقت سانا نسخة منه أن الثامن من آذار شكل امتداداً حقيقياً وطبيعياً لفكر ونضال الحزب وبداية لمرحلة جديدة من تاريخ سورية الحديث بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد.

وقال المجلس في بيانه: “تمر الذكرى وسورية تقف أكثر شموخاً وأشد قوة وعزيمة وثباتاً وتصميماً على الانتصار النهائي على المؤامرة التي تتعرض لها، كما انتصرت على غيرها من المؤامرات بفضل إرادة شعبها السوري ووحدته الوطنية وتلاحمه مع جيشه الباسل بحكمة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد”.

وتوجه المجلس في ختام البيان بتحية التقدير والاعتزاز إلى الشعب السوري الأبي وإلى أرواح شهداء الوطن ومناضلي حزب البعث العربي الاشتراكي، مؤكداً الاستمرار في تمثل قيم ودلالات ومعاني آذار في مسيرة إعادة بناء سورية الجديدة.