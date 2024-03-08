إنطلاق منافسات البطولة المركزية للريشة الطائرة باللاذقية

اللاذقية _ خالد جطل:

احتفاء بذكرى ثورة الثامن من آذار انطلقت منافسات البطولة المركزية للريشة الطائرة لمرحلة التعليم الأساسي حلقة أولى (بنين وبنات) باللاذقية والتي تقيمها وزارة التربية ضمن خطتها لتفعيل وتنشيط الرياضة المدرسية بمشاركة واسعة لمديريات التربية بالمحافظات وذلك بالتعاون مع محافظة اللاذقية والاتحاد الرياضي العام وكلية التربية بجامعة تشرين .

وفي تصريح له رحب المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية بالمشاركين وتمنى لهم النجاح وتقديم مستويات تساهم بتطور اللعبة وأن تعود الرياضة المدرسية داعماً للرياضة ككل ورافدة للمنتخبات الوطنية .

من جهته أكد بشار زريقة رئيس دائرة التربية الرياضية في وزارة التربية أن البطولة تشهد مشاركة واسعة حيث تشارك ١١مديرية تربية من محافظات القطر وهي طرطوس والسويداء ودرعا ودمشق وريف دمشق وحمص وحماة وحلب والحسكة وإدلب واللاذقية مستضيفة البطولة ويمثل كل محافظة لاعبين ولاعبتين من طلبة مرحلة التعليم الأساسي حلقة أولى ومدتها يومينة، وأضاف : تأتي البطولة استكمالاً لخطة الوزارة والتي بدأت منذ شهر بإقامة الأنشطة الرياضية المركزية للعبة الجمباز الإيقاعي والفني للذكور والإناث وأشاد زريقة بتعاون كل من الاتحاد الرياضي العام وكلية التربية الرياضية والمجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية وأكد أن هذه الشراكة بين هذه المفاصل كفيلة بعودة قوية للرياضة السورية بشكل عام والرياضة المدرسية بشكلةخاص.