إيران تحذّر الكيان الصهيوني من القيام بأي مغامرة عسكرية في المنطقة

نيويورك-سانا

حذّر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الكيان الصهيوني من القيام بأي مغامرة عسكرية أو تخريبية في المنطقة، مؤكداً أن إيران لها الحق المشروع في الرد على أي تهديدات على أمنها القومي.

ونقلت وكالة إرنا عن إيرواني قوله في رسالة موجهة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن كازويوكي يامازاكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رداً على مزاعم الكيان الصهيوني ضد إيران: “نحذر بشدّة من أي مغامرة عسكرية أو أنشطة تخريبية للكيان الإسرائيلي في المنطقة، ونحتفظ بحقنا المشروع والأصيل استناداً إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي تهديد أو إجراء ضد أمننا ومصالحنا الوطنية”.

وشدّد إيرواني على “الحق الأصيل أيضا للجمهورية العربية السورية ولبنان بموجب القانون الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي تهديد أو هجوم أو أعمال عدوانية من جانب الكيان الإسرائيلي ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضيهما”.

وأضاف المندوب الدائم: إن مزاعم الكيان الصهيوني ضد إيران تظهر محاولة يائسة لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي يمارسها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنها محاولة تضليلية بهدف التغطية وإضفاء الشرعية على عدوانه على لبنان وانتهاكه المستمر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.