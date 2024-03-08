بمناسبة ذكرى ثورة آذار المجيدة ..فعاليات حزبية ورسمية وشعبية زارت ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد

اللاذقية – مروان حويجة

إحياء للذكرى الحادية والستين لثورة الثامن من آذار المجيدة ، زارت وفود رسمية وحزبية وإدارية وضباط من الجيش العربي السوري وفعاليات أهلية واجتماعية ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد بمدينة القرداحة ،وقرؤوا الفاتحة على روحه الطاهرة ، ووضع المشاركون في الزيارة إكليلاً من الزهر على الضريح .

تقدّم المشاركين الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب ، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ، وأعضاء قيادتي فرعي الحزب والجبهة الوطنية التقدمية ، ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب وقائد شرطة المحافظة اللواء عبدو كرم ، ونائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة وأعضاء المكتب ومديرو المؤسسات والجهات العامة ، ورؤساء مجالس المدن ، والمنظمات الشعبية والنقابات وأعضاء مجلس المحافظة.

كما أمّت ضريح القائد المؤسس فعاليات حزبية ونقابية وعلمية وإدارية وطلابية من جامعة تشرين ، تقدّمها الرفيقة الدكتورة ميرنا أحمد دلالة أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتركي، والرفيق الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين، و وضعوا أكاليل الورود على الضريح ، و قرؤوا الفاتحة على روحه الطاهرة .