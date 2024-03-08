روسيا لم تحاول تخويف أي دولة أوروبية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن بلادها لم تعتمد أسلوب التخويف مع الدول الأوروبية، ولا تعتزم القيام بذلك.

ورداً على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن روسيا “عدو أوروبا”، قالت زاخاروفا وفق موقع RT: إن بلادها لم تحاول تخويف اليونان أو أي دولة أوروبية أخرى، ولا نية لديها للقيام بذلك، وأضافت: “أوروبا كانت مختلفة.. أما بالنسبة لأوروبا النازية هذه فنحن سنكون عدواً دائماً”.

ودعت زاخاروفا ميتسوتاكيس إلى “عدم خيانة ذكرى المقاومة اليونانية” بتصريحاته هذه.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صرح في وقت سابق خلال مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست أنَّ روسيا هي عدو لأوروبا، متعهداً بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

وحول نية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدء مهمة دفاعية في مولودوفا أشارت زاخاروفا إلى أن ماكرون “يحاول فرد عضلاته هناك”، مشددة على أن “البعثات الفرنسية غادرت عدداً من الدول الإفريقية لأنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بشكل صحيح، ومحاربة الإرهاب بشكل حقيقي”.