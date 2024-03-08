كلاسيكو انكليزي جديد بين ليفربول ومانشستر سيتي

البعث- وكالات

يعيش عشاق الكرة الأوروبية على أعصابهم بانتظار صافرة البداية لمباراتين من العيار الثقيل مساء الأحد القادم، الأولى وهي الأقوى بين الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول متصدّر الدوري برصيد 63 نقطة ووصيفه مانشستر سيتي برصيد 62 نقطة، في مباراة أضحت تُعرف بكلاسيكو انكلترا الجديد بعد أن كان الكلاسيكو بين الليفر وجار السيتيزن مانشستر يونايتد.

ويغيب عن الموقعة المرتقبة عدد مؤثر من لاعبي الفريقين، لكن الحصة الأكبر للحمر، حيث يتغيب عن السيتي جاك غريليش، أما عن ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وديوغو غوتا وكورتيس جونز وريان غرافينبيرخ وتياغو ألكانتارا وجويل ماتيب وبن دوك وستيفان بايشيتش.

والثانية ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وأتلانتا، وتُعدّ هذه المباراة من أهم مباريات الجولة، حيث يسعى كلّ فريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، ويطمح اليوفي صاحب المركز الثاني لإيقاف نزيف النقاط، بينما يسعى أتالانتا صاحب المركز السادس، للحفاظ على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق السيدة العجوز ثلاث خسارات وتعادلاً وفوزاً في آخر 5 مباريات له في الدوري، بينما حقق أتالانتا 4 انتصارات وتعادلاً في آخر 5 مباريات له في الدوري، ويعدّ يوفنتوس الأكثر فوزاً في المواجهات المباشرة بين الفريقين.