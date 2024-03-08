مباحثات سورية كوبية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي

ودعا الطرفان إلى تذليل كل العقبات والصعوبات ورفع مستوى العلاقات التجارية لتصل العلاقات إلى المستوى الممتاز والتاريخي للعلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدين ضرورة تجاوز العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة وكسر الحصار أمام التبادل التجاري، من خلال التعاون المتبادل.

وشدّد الطرفان على أهمية تبادل الوفود التجارية، وزيادة المشاركة في الفعاليات الاقتصادية في البلدين وحضور المعارض الدولية التي تعقد في هافانا ودمشق، والإسراع في التوقيع على اتفاقية المقايضة التعويضية واتفاقيات ثنائية أخرى تصب في مصلحة رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، معربين عن تفاؤلهم بتحقيق تعاون تجاري أكبر، وداعين إلى تبادل الزيارات لرجال الأعمال للتعرف أكثر على إمكانيات واحتياجات كل دولة.

كما تم خلال اللقاء أيضاً الاتفاق على دراسة المقترحات والعمل على تشكيل لجان مشتركة أو مجلس رجال الأعمال السوري الكوبي.

شارك في الاجتماع من الجانب السوري أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة السورية فايز الحسين، وسفير سورية لدى كوبا الدكتور غسان عبيد ومن الجانب الكوبي انطونيو كاريكارتي رئيس غرفة التجارة الكوبية والسفير الكوبي في دمشق لويس ماريانو فرنانديس رودريغيز.