مباريات طابقية في دوري سلة السيدات

دمشق – عماد درويش

ستحمل مباريات الجولة الخامسة من إياب دوري سلة السيدات التي تنطلق اليوم وتُختتم غداً مواجهات سهلة للكبار، حيث لن تجد الفرق المتقدمة في الترتيب صعوبة بالفوز على منافسيها، إذا ما استثنينا لقاء دمشق بين بردى “الخامس” وحطين “الثالث” المقرّر اليوم في صالة الفيحاء بدمشق عند الساعة الرابعة عصراً، حيث يكتنف مصيره الغموض، بعد أن أعلنت إدارة نادي حطين منذ يومين تعليق كافة مشاركات فرق النادي في الدوري احتجاجاً على قرارات اتحاد كرة السلة التي اعتبرتها غير منطقية وضد مصلحة اللعبة.

صالة اليرموك في حلب ستشهد اليوم الساعة الرابعة عصراً لقاء اليرموك (قبل الأخير) مع الثورة (الوصيف) في مباراة لن تجد فيه بطلات الدوري الثورة صعوبة في الفوز على الرغم من كثرة الغيابات في الفريق بسبب الإصابات، الفوارق الفنية تصبّ في مصلحة الثورة الذي حقق الفوز في الذهاب (67-34).

وفي التوقيت نفسه يقام في صالة طرطوس لقاء الساحل (الأخير) مع الوحدة (المتصدّر) وفيه قد تحقق الوحداويات نتيجة كبيرة نظراً لتواضع مستوى الساحل هذا الموسم، وهو سيلعب من دون أية ضغوط وليس لديه ما يخسره كونه هبط للدرجة الثانية كما أنه خسر في الذهاب (41-68).

وتختتم المباريات يوم غدٍ فيستضيف الأشرفية (السابع) الجلاء (السادس)، والمباراة فرصة للأشرفية لردّ الدين للخسارة بالذهاب (53-60) وفوزه سيمنحه فرصة التقدم على سلم اللائحة وتعزيز فرص تأهله للدور النهائي، المعطيات تشير لتفوق الجلاء المنتشي بفوز صعب على جاره الأهلي بالمرحلة الماضية، وبالتالي لن يفرّط بفرصته بالفوز للتأهل للدور المقبل.