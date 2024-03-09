استيفاء رسم الإنفاق من الصاغة بنظام الفوترة بدلاً من الجباية.

حلب – معن الغادري

ناقش أعضاء الهيئة العامة للجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات خلال أعمال مؤتمرهم السنوي مشاكل وهموم المهنة وآليات تذليل العقبات التي تواجههم.

وتركزت المداخلات على ضرورة أن تكون لجنة الخبرة خلال مصادرة بعض المصوغات من نفس المحافظة وأن يجري اختبارها بالمحافظة التي تمت المصادرة فيها ، وتعديل المرسوم / ١١ / لعام ٢٠١٥ ، حيث يكون استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بقيمة / 15%/ من قيمة الأجور مــن محـلات الصياغة بموجب فواتير نظامية ممهورة أو صادرة عن مديريات المالية بدلاً من أن تتم جبايتها عن طريق الجمعية وأن توضع عقوبات صارمة ورادعه للمخالفين أو محاولات التهرب مـــن دفع الضرائب .

واقترح مجلس الإدارة ضرورة تعديل رسم الاشتراك الشهري للجمعية ليصبح / 20/ ألف شهرياً بدلاً من ثمانية و رسم الانتساب للجمعية مليونين بدلاً من خمسمائة ألف.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة جان بابليان خطة عمل الجمعية للعام الجاري ، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يعمل على زيادة واردات الجمعية من خلال تنسيب الحرفيين والسعي لرفع الوعي المهني لديهم ، وإقامة زيارات الحرفيين أعضاء الهيئة العامة وتوعيتهم وشرح ما يصدر من تعليمات ومراسيم وقوانين تهم المهنة والعمل على تنفيذ الخطط التي ترد إلينا من الاتحاد العام ، ومتابعة الدوائر المعنية بما يخص المهنة وتطبيق كافة الأنظمة المتعلقة بها.

بدوره رئيس اتحاد حرفيي المحافظة محمد حسام حلاق أكد الدور الكبير الذي تلعبه جمعية الصياغة والمجوهرات في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء الوطن ، داعياً حرفيي المهنة لتطوير الأداء وتصدير المنتج إلى الأسواق الخارجية.

في حين أوضح عضو مجلس الشعب عبدو موصللي أنه تم تعديل المرسوم / 11/ وأصبحت الضريبة 1% على الذهب بدلاً من /5%/ وسيصبح الدفع بالمحلات بموجب فواتير ، لافتاً إلى أن تطبيق الربط الالكتروني يريح الصائغ والجهات المعنية بالضريبة وتتحقق العدالة ، مبيناً أن السماح بإدخال الذهب الخام إلى القطر وتصنيعه وتصديره خلال شهر هو إنجاز كبير وينشط الحركة الاقتصادية بالأسواق وكذلك اليد العاملة.