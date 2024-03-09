9-مارس-2024
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أخبارصحيفة البعث

المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بصاروخ بركان

بشار المحمد

بيروت-سانا     

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم العدو الإسرائيلي في موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ‏استهدف ‏مقاتلو المقاومة صباح اليوم موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان، ‏وحققوا إصابةً مباشرة.‌‏

وكانت المقاومة نفذت أمس خمس عمليات نوعية ضد العدو الإسرائيلي، وتجمعات جنوده عند الحدود مع فلسطين المحتلة وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، كان آخرها ليلاً باستهداف مرابض مدفعية العدو في ديشون بصواريخ الكاتيوشا.

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