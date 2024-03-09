المهندس عرنوس يستعرض مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

كذلك بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع نظيره العراقي المهندس عبدالله والوفد المرافق له مجالات تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المياه المشتركة في نهري الفرات ودجلة في ظل التحديات المشتركة.

وتناول الاجتماع الذي تم في مبنى الوزارة التعاون المشترك في قضايا المياه، وخاصة الوضع المائي لنهر الفرات وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثار شح المياه.

وركز الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة تبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية والتخطيط والدراسات للوصول إلى أفضل تنسيق بين البلدين من خلال عقد الاجتماعات الفنية المشتركة لمناقشة القضايا المائية التي تهم البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير مخلوف على أهمية العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وعلى ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك للحفاظ على حقوق سورية والعراق في مياه نهر الفرات، وإعطاء كل بلد الحصة المنصفة والعادلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة ولا سيما لجنة مراكز القياس على نهر الفرات.

ولفت الوزير مخلوف إلى تعرض المنطقة لشح مياه في السنوات الماضية جراء تخفيض الواردات من دولة المنبع تركيا ونتطلع كلانا لنحصل على حصتنا العادلة من مياه الفرات.

من جانبه لفت الوزير العراقي عبدالله إلى أهمية الاجتماع الذي ناقش قضايا تهم البلدين، وخاصة الوضع المائي في نهري دجلة والفرات الذي يعتبر شرياناً أساسياً لتغذية مساحات زراعية في البلدين، لافتاً إلى التحديات التي واجهت البلدين في ظل شح المياه ونقص الخزين المائي في السدود والخزانات، منوهاً بضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات السورية في مجال إدارة المياه الجوفية والري المضغوط والري المغلق.

حضر الاجتماع من الجانب السوري معاون وزير الموارد المائية لشؤون البنى الإستراتيجية المهندس جهاد كنعان ومستشار الموارد المائية أسامة الأخرس ومدير الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عيسى حمدان، ومن الجانب العراقي مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة حاتم حسين ومعاون مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حمدية جزاع ومن قسم دراسة المياه الدولية المهندس حسين كاظم.