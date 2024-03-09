مباحثات سورية تونسية حول تعزيز التعاون في المجالات التربوية

تونس-سانا

بحث وزير التربية التونسي محمد علي بوغديري مع السفير السوري في تونس محمد محمد، سبل تعزيز العلاقات العلمية والتربوية والتعليمية وتبادل الخبرات بين وزارتي التربية في البلدين الشقيقين، وخاصة في مجالات بناء القدرات التعليمية والتربوية والبحثية وتقديم الخدمات الفنية.

واعتبر وزير التربية التونسي أن اللقاء يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بعد أن تحققت عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين بفضل الحكمة والقيم النبيلة والسامية التي يشترك فيها رئيسا البلدين.

من جهته أكد سفير سورية في تونس على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية باعتبارها الأكثر ثباتاً ورسوخاً في إرساء القيم الأخلاقية والمجتمعية وتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الأخوية السورية- التونسية.