موسكو طلبت اجتماعاً لمجلس الأمن إثر التحركات الغربية لتصعيد الأزمة الأوكرانية

نيويورك-سانا

حذر النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي من مساعي سياسيين أوروبيين لتصعيد النزاع الأوكراني، معلناً أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا في الـ 22 من الشهر الجاري بعد التحركات الغربية الأخيرة الخطيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله: إنه من الصعب تفسير كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا والمحادثة المسربة للضباط في الجيش الألماني حول مساعدة الأوكرانيين على تدمير جسر كيرش في شبه جزيرة القرم، والضرب بعمق الأراضي الروسية، معتبراً أن هذه التصريحات تهدد بحرب عالمية ثالثة.

وشدد بوليانسكي على أن العدوان الغربي على روسيا بمساعدة أوكرانيا بدأ قبل 10 سنوات على الأقل، موضحاً أنه سيتم الحديث حول كل هذه القضايا في الاجتماع المنفصل لمجلس الأمن الذي طلبته روسيا.

وفي سياق أخر أكد بوليانسكي أن لدى الجيش الروسي مهام أكثر أهمية من قتل رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نافيا مزاعم بهذا الصدد روجها نظام كييف ومسؤولون غربيون، ومؤكداً أنه لدى لدى روسيا مهام أكثر أهمية، وهي تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة.