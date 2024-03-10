“الأرض الفلسطينية” تنشد من حلب إلى غزة

حلب – غالية خوجة

يوقن الوطنيون أن وطنهم لهم ومن المحال أن يكون لسواهم مهما طالت معاركه مع العدو، كما يوقنونون بأن مجالات الصراع ليست في حمل السلاح في أرض المعركة فقط، بل تتشعّب إلى مدارات متعددة، منها العلوم والثقافة والفنون والمعرفة والتاريخ، وضمن هذه المدارات أحيت فرقة الأرض الفلسطينية ـ التابعة لأكاديمية دار الثقافة، بقيادة مديرها الفنان عازف العود موفق الحاج، حفلاً وطنياً غنائياً على منصة مسرح الفنان عمر حجو، في المركز الثقافي العربي بالعزيزية، بتقديم مدير المركز جهاد الغنيمة، الذي أكد على دور الثقافة في إيصال الكلمة والحقيقة للعالم.

بين فقرة وأخرى، عكست الكلمات باللهجة الشعبية الفلسطينية وباللغة العربية الفصحى التي احتفت بالشاعر الراحل عصام ترشحاني، معاناة أهلنا في فلسطين، وإصرارهم على استعادة الوطن، كما امتزجت ألحانها مع تراثها الفلسطيني والعربي اللامادي، مع الحرص على حضور العلم والكوفية والزي الفلكلوري الفلسطيني كرموز للأرض السليبة.

وأتى هذا الحفل المعنون بـ “من حلب إلى غزة طوفان الأقصى”، تضامناً مع أهل غزة، وتشبثاً بحق الأرض والعودة، منشداً للشهداء والهوية والتراث والألم والنصر والحب والإنسان.