التعادل يضع كرة الكرامة في حيرة أمام جماهيرها

حمص- نزار جمول

وضع فريق الكرامة نفسه في وضع حرج أمام جماهيره التي ملّت الانتظار لترى فريقها يعود باسمه الكبير، فما زالت التعادلات في مباريات الدوري الممتاز تعكّر صفو هذه الجماهير، مع أن الفريق قدّم مستويات جيدة خلال هذا الموسم.

وفي مباراة كلاسيكو الدوري ولحساب الجولة السادسة عشرة استضاف الكرامة فريق أهلي حلب، وقدّم الفريقان مباراة جيدة المستوى تبادلا فيها التقدم، فتقدم أولاً الضيف بهدف وليعادله الكرامة، ثم تقدم بهدف ثانٍ بأقل من خمس دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم الكرامة بهدفين لهدف، لكن الضيف عادل المضيف بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، ولتنتهي المباراة بتعادل غير عادل للكرامة وسط سخط جماهيره، خاصة وأن فريق أهلي حلب طرد له الحكم لاعبين ولم يستطع أزرق حمص استغلال هذا النقص العددي لتسير إلى التعادل.

مساعد مدرّب فريق الكرامة أحمد عمير بيّن أن فريقه قدّم مباراة كبيرة بمستوى فني ممتاز رغم سوء أرضية الملعب، معتبراً الضيف أهلي حلب فريقاً كبيراً وله سمعته العطرة. وأكد عمير أن الكرامة كان الأميز، حيث استطاع الوصول لمرمى الأهلي مرات عديدة، إذ استطاع التحكم برتم المباراة وتميّز الفريق بالقوة التي تفوّق فيها على الضيف، لافتاً إلى أن الفريق يعاني من سوء الطالع ويعانده الحظ.