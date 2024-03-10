“الجمعيات الخيرية”: وجبات إفطار وسلل غذائية للمحتاجين خلال رمضان

دمشق – حياة عيسى

نظراً لغلاء الأسعار وقسوة الحصار الاقتصادي الجائر على سورية عامة، وعلى الفقراء بوجه الخصوص، يتطلّع اتحاد الجمعيات الخيرية، ولاسيما خلال شهر رمضان، لتخفيف العبء الاقتصادي عن الشريحة الأكبر من المجتمع السوري وإنعاشها ضمن المستطاع.

رئيسُ مجلس أمناء الاتحاد سارية سيروان بيّن في حديث لـ “البعث” أنه تمّ التواصل مع كافة الجهات المعنية بالتبرعات والسلل الغذائية ووجبات إفطار الصائم في المحافظات، من خلال التنسيق اللوجستي مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لإيصال التبرعات للمحتاجين، مع الإشارة إلى الاتفاق مع تلك الجمعيات لإرسال الفائض لديها إلى اتحاد الجمعيات الخيرية ليتمّ التنسيق مع مكتب الجمعيات وتوزيعها على شرائح المحتاجين، مع القيام بحملة مع التّجار لإرسال المواد العينية من سلل غذائية لتحضيرها وتوزيعها أصولاً حسب القوائم والداتا المنظمة حسب كل جمعية، من خلال فريق كبير يقوم العمل لتأمين اللازم خلال شهر رمضان.

كما أشار سيروان إلى أنه تمّ التواصل مع الجهات المقتدرة لتأمين المواد العينية، حيث تقوم كلّ جمعية بتوزيع تلك المواد على العوائل المسجلة لديها لتنظيم عملية التوزيع خلال شهر رمضان بحيث كل عائلة تحصل على نصيبها من السلل أو وجبة الإفطار أكثر من مرة خلال الشهر، علماً أنه تمّ البدء بالتنسيق اللوجستي مع كافة الجهات المعنية بالسلل لهذا الموسم.

يُشار إلى أن الجمعيات الخيرية والمجتمع الأهلي يتطلّعون إلى أن يكون العطاء خلال شهر رمضان الحالي مكثفاً أكثر من السنوات السابقة، وذلك لسدّ رمق تلك العائلات المحتاجة نظراً لغلاء الأسعار وبهدف تخفيف العبء الاقتصادي عنها.