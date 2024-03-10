الرئيس الأسد يلتقي مجموعة من نجوم الدراما السورية

دمشق- البعث

التقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مع مجموعة من نجوم الدراما السورية، ممثلين ومخرجين.

وجرى خلال اللقاء حوار مستفيض عن صناعة الدراما في سورية، وما تواجهه من تحديات إنتاجية، ولا سيما في المرحلة الراهنة. كما تناول اللقاء أهمية الارتقاء بالنصوص الدرامية، والتقنيات التصويرية، ودور الأعمال الدرامية السورية في تكريس القيم الوطنية، وتعزيز مشاعر الانتماء، والارتقاء بالأخلاق والسلوكيات المجتمعية، ورفع الذائقة الفنية لدى الجمهور الواسع. كما جرى البحث في السبل الكفيلة بدعم صناعة الدراما في المرحلة المقبلة.