10-مارس-2024
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أخبارصحيفة البعث

حيدري: القوات الإيرانية أرست الأمن المستدام على حدود البلاد

بشار المحمد

طهران-سانا    

أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني تمكن من إرساء الأمن على جميع حدود البلاد.

وقال حيدري في تصريح اليوم: إنه وبجهود القوات البرية للجيش والقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية وقوات إنفاذ القانون تم تحقيق الأمن المستدام على جميع أنحاء حدود البلاد.

وأشار حيدري إلى عملية تطهير المناطق الحدودية للبلاد من الألغام والمواد المتفجرة المتبقية من فترة الثمانينات، مبيناً أنّ المرحلة الأولى من عملية التطهير قد انتهت.

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