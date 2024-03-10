صقر عليشي: تكريم “الالسكو” استراحة محارب لم يخن القصيدة  

البعث ـ نجوى صليبه

بناءً على ترشيحات وزارات الثّقافات في الوطن العربي، أقرّت المنظّمة العربية للتّربية والثّقافة والعلوم ترشيح وزارة الثّقافة السّورية للشّاعر صقر عليشي شاعر الدّورة العاشرة عن الشّعراء الأحياء، والشّاعر الليبي سلمان الباروني.

وفي تصريح للـ”البعث” قال الشّاعر صقر عليشي: “يأتي التّكريم ليعطينا شيئاً من الانتعاش والرّاحة الدّاخلية في هذا الوضع الصّعب الذي نعيشه وتعيشه البلد كلّها، ونحن فعلاً نحتاج مثل هذه المحطات الجميلة، إنّها استراحة محارب..

وحول أهيمة هذا التّكريم، بيّن عليشي: “لهذا التّكريم أهمية مختلفة، لكونه صادر عن منظمة عربية مشهود لها برصانتها وجديتها وأفعالها المجيدة في سبيل الثقافة العربية وبأشكالها الكثيرة، وبالتّأكيد يسرّني هذا الاحتفاء لكونه سيستمر في مختلف المدن والبلدان العربية إلى آخر هذا العام، وهو ما يؤهل أشعاري لتأخذ فسحة أوسع بين الناس، ويؤهلها لتصل إلى أياد وقلوب أكثر”.

ويضيف عليشي: “وفي المقابل، يرتّب هذا التّكريم عليّ مسؤولية أكبر للسّير في هذا الطّريق.. طريق الشّعر، ومتابعته بهمّة وحبّ.. كنت وما أزال أرى في الشّعر حياتي وهوائي.. أعطيته ما استطعت من الزّمن ومن الليالي، ولم أخن القصيدة ولا أظنّ أنّها فعلت ذلك”.

وختم عليشي بالقول: “أشكر وزارة الثّقافة التي رشحتني لهذا الاحتفاء، وأشكر منظمة “الالسكو” المنظمة العربية للتّربية والثّقافة والعلوم التي طوّقت عنقي بهذا الاختيار”.

يذكر أنّ المنظمة دعت الدّول العربية إلى الاحتفال باليوم العربي للشّعر وبالشاعرين المحتفى بهما طوال عام 2024، كما اختارت كلّاً من محمد المختار ولد أباه في الجمهورية الإسلامة الموريتانية والدّكتور عبد الإله من المملكة المغربية رمزاً للثّقافة العربية لعام 2024.